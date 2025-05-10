Жительница Тульской области смогла через суд аннулировать кредит, который взяли мошенники

Первый кассационный суд общей юрисдикции в апреле 2025 года подтвердил решения тульских судов, признавших недействительным кредитный договор на 1,149 млн рублей, который мошенники оформили на жительницу Тулы М.
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