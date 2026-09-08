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Нижегородская правда

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ВТБ передал современное рентгенологическое оборудование больнице в Сарове

ВТБ передал современное рентгенологическое оборудование больнице в Сарове

Саровская клиническая больница №50 (ФГБУЗ КБ №50 ФМБА России) получила новое медицинское оборудование для диагностики юных пациентов в рамках благотворительной программы ВТБ «Мир без слез».

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