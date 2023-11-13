От ДТП с серьезными последствиями не застрахован никто — даже публичный человек. Звезды, которые скончались во время ДТП: Марина Голуб, Михаил Евдокимов и Леня Нерушенко Maxim Burlak, Gennadii Usoev, Komsomolskaya Pravda/globallookpress.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии