От ДТП с серьезными последствиями не застрахован никто — даже публичный человек. Звезды, которые скончались во время ДТП: Марина Голуб, Михаил Евдокимов и Леня Нерушенко Maxim Burlak, Gennadii Usoev, Komsomolskaya Pravda/globallookpress.