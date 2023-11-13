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Звезды, которые скончались во время ДТП

Звезды, которые скончались во время ДТП

От ДТП с серьезными последствиями не застрахован никто — даже публичный человек. Звезды, которые скончались во время ДТП: Марина Голуб, Михаил Евдокимов и Леня Нерушенко Maxim Burlak, Gennadii Usoev, Komsomolskaya Pravda/globallookpress.

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