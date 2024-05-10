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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Араухо появился на тренировке «Барсы» с новой прической – косички в бело-синими вставками

Араухо появился на тренировке «Барсы» с новой прической – косички в бело-синими вставками

Защитник появился на тренировке «Барселоны» с новой прической – косички с бело-синими вставками в цветах флага Уругвая.

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