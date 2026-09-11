Как случайная поездка на Дон открыла для меня мир рыбалки

Весна 2022 года выдалась особенно тёплой и солнечной. Именно тогда, в один из ясных апрельских дней, я впервые оказалась на берегу Дона с удочкой в руках.
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