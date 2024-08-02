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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барыс» подписал бывшего форварда «Нью-Джерси» Маклауда на год. Он 2-й из 5 фигурантов секс-скандала с участием игроков сборной Канады-2018, перешедший в клуб КХЛ

Казахстанский клуб КХЛ официально объявил о переходе 26-летнего игрока.  Сообщалось, что зарплата игрока составит 700 тысяч долларов.

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