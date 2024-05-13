Антонов: покрывательство США украинских террористов — чудовищно и бесчеловечно

Покрывательство Соединенными Штатами украинских террористов — чудовищно и бесчеловечно. С соответствующим заявлением выступил посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов, прокомментировавший позицию американских властей по атаке киевской стороны на Белгород 12 мая.
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