5 DC Comics Characters Whose Live-Action Shows Were Canceled Before They Made It To TV

DC is home to some of the most iconic comics characters of all time. Unfortunately, no one was there to save these heroes from cancellation.
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