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Синоптик Леус: ночь на 18 ноября стала самой холодной с начала осени в Москве

Синоптик Леус: ночь на 18 ноября стала самой холодной с начала осени в Москве

Температура воздуха в Москве в ночь на 18 ноября опустилась до минимума с начала осени. Столбики термометра опустились почти до -9 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

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