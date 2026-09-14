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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Оливер Бермэн: «Достаточно взглянуть на конфигурацию «Мадринга», и становится очевидно, что он не подходит для гонок»

Пилот « Хааса » поделился мнением о дефиците обгонов на новом автодроме «Мадринг». «Достаточно взглянуть на конфигурацию трассы, и становится очевидно, что она не подходит для гонок.

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