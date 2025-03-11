Битва за небо: ОТРК «Искандер-М» «выносит» украинскую ПВО в Сумской области

Текущие успехи российских войск в освобождении Курской области от боевиков ВСУ стали возможными во многом благодаря активной работе ВКС РФ, которые ударами планирующих бомб прокладывают дорогу наземным частям.
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