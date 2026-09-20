«Всё, россияне, бегите за семками»: Трамп превратил «иранский сериал» в «украинский»

Трамп пытается играть с ценой на нефть, используя с Украиной те же манипуляции, что и с Ираном Коллаж "Блокнота" Президенту США долго удавалось манипулировать ценами на энергоносители заявлением о «скором перемирии» с Ираном, «окончании войны» и прочими намеками.