БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Всё, россияне, бегите за семками»: Трамп превратил «иранский сериал» в «украинский»

«Всё, россияне, бегите за семками»: Трамп превратил «иранский сериал» в «украинский»

Трамп пытается играть с ценой на нефть, используя с Украиной те же манипуляции, что и с Ираном Коллаж "Блокнота" Президенту США долго удавалось манипулировать ценами на энергоносители заявлением о «скором перемирии» с Ираном, «окончании войны» и прочими намеками.

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