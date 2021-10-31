Mercedes-Benz EQC — электрический роскошный внедорожник

Автомобильная промышленность только кажется постоянной, но на деле это совсем не так. Еще несколько лет назад основная доля продаж отмечалась у седанов и лифтбеков, а сейчас мировой рынок буквально захватили кроссоверы и крупные внедорожники.
Автомобильная промышленность только кажется постоянной, но на деле это совсем не так. Еще несколько лет назад основная доля продаж отмечалась у седанов и лифтбеков, а сейчас мировой рынок буквально захватили кроссоверы и крупные внедорожники.
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