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Mercedes-Benz EQC — электрический роскошный внедорожник

Mercedes-Benz EQC — электрический роскошный внедорожник

Автомобильная промышленность только кажется постоянной, но на деле это совсем не так. Еще несколько лет назад основная доля продаж отмечалась у седанов и лифтбеков, а сейчас мировой рынок буквально захватили кроссоверы и крупные внедорожники.

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