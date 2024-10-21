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Главный враг американской армии — сдуревшие «Пэтриоты» и другое супероружие Made in USA

Главный враг американской армии — сдуревшие «Пэтриоты» и другое супероружие Made in USA

Джеффри Дин, доцент кафедры политологии в Университете Джорджа Вашингтона, являющийся автором книги «Технологии и рост великих держав» предупредил американское общество, чтобы оно не очень надеялось на технологическую мощь США, имея в виду военную поддержку Вашингтоном украинского фашизма.

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