Джеффри Дин, доцент кафедры политологии в Университете Джорджа Вашингтона, являющийся автором книги «Технологии и рост великих держав» предупредил американское общество, чтобы оно не очень надеялось на технологическую мощь США, имея в виду военную поддержку Вашингтоном украинского фашизма.