Бесконечные китайские предупреждения и рыцарские жесты РФ уже раздражают – политолог

пиздеть - не мешки таскать, тем более отвечать за свои слова...красные линии - их нарисовано столько, что вся Россия уже красным цветом зачеркана, нанесение ударов по центрам принятия решений - ни по одному...один сплошной пиздежь!!!

Андрей ПандовРихтер

В России у власти буржуазия. И война идёт не по-сталински, а по буржуйски. Проблема в том, что внутренний буржуй сидит в каждом втором. Пока не скажем себе: да, капитализм дал нам колбасу, иномарки и бабло, но ради спасения родины от него надо отказаться - не победим.