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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Бесконечные китайские предупреждения и рыцарские жесты РФ уже раздражают – политолог

Бесконечные китайские предупреждения и рыцарские жесты РФ уже раздражают – политолог

Политнавигатор Российское общество устало от постоянных «рыцарских демаршей» и разговорах о мире в адрес Украины, спецслужбы которой открыто совершают на территории РФ диверсии и теракты.

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Комментарии
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Так будет
пиздеть - не мешки таскать, тем более отвечать за свои слова...красные линии - их нарисовано столько, что вся Россия уже красным цветом зачеркана, нанесение ударов по центрам принятия решений - ни по одному...один сплошной пиздежь!!!
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4 час.
Андрей ПандовРихтер
В России у власти буржуазия. И война идёт не по-сталински, а по буржуйски. Проблема в том, что внутренний буржуй сидит в каждом втором. Пока не скажем себе: да, капитализм дал нам колбасу, иномарки и бабло, но ради спасения родины от него надо отказаться - не победим.
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2 час.
Андрей
Это в идеале...
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2 час.

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