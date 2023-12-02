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Брытаньская помойка - разразилась статейкой:

Брытаньская помойка - разразилась статейкой:

Похоже, что Путин выигрывает войну в Украине — пока **** Впервые с тех пор, как Владимир Путин вторгся в Украину 24 февраля 2022 года, он выглядит так, как будто может победить.

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Комментарии
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Леонид Попивняк
....)))))....вот прям интересно))))))....а британские журналисты пожертвуют свою годовую зарплату в пользу окраины????)))).....или пусть это делают другие???)))).....а их дело пописывать....))))))
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14 час.
Анатолий Анатольев
Пора МОЧИТЬ мировое ЗЛО!!!!  120 стран за МИР, против 51 страны за ЗЛО войны! ПОРА!
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7 час.
АВ
Александр Виноградов
Помолчал бы валерий николаевич  израилов. Вы потомки иуды искариота являетесь самым мерзким и не благодарным народцем.
Ответить
11 мин.

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