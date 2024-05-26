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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Путин посетовал на то, что санкции Запада создают проблемы для экономики. А ведь раньше он смеялся и говорил, что они только нам на пользу?

Наверное, не будет большим преувеличением сказать, что после введения колоссального количества санкций против нашей страны в России наступила новая экономическая реальность, связанная с адаптацией экономики к новым условиям и вызовам.

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