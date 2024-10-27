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Обама раскритиковала американских избирателей за отношение к Харрис

Обама раскритиковала американских избирателей за отношение к Харрис

Экс-первая леди США Мишель Обама упрекнула американских избирателей в «более высоких стандартах», которые они предъявляют к кандидату от демократов на пост президента Камале Харрис, ожидая от нее ясного выражения своих мыслей и четких политических позиций.

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