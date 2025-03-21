Как отличить ротавирус от пищевого отравления: объяснение специалиста

Симптомы ротавирусной инфекции и пищевого отравления часто похожи, из-за чего их легко перепутать. Однако эти состояния имеют ключевые различия, о которых рассказал иммунолог Владимир Болибок в интервью для «Вечерней Москвы».
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