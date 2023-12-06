Newsweek: Зеленский в последнее время терпит серию неудач

Владимир Зеленский в последнее время столкнулся с серией неудач, пишет издание Newsweek. «После отказа Болгарии передать Киеву 100 единиц бронетехники стало понятно, что беда не приходит одна, если говорить о невезении Владимира Зеленского», — говорится в публикации.