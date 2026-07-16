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Несекретные материалы

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Вэнс как новый псевдо-антиглобалист для продления "духа Анкориджа"?

Вэнс как новый псевдо-антиглобалист для продления "духа Анкориджа"?

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в подкасте популярного американского комика и телеведущего Джо Рогана, что администрация Трампа наломала дров с публикацией документов по делу осужденного педофила Джеффри Эпштейна.

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