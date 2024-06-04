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Калужские новости

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Четвертый класс пожарной опасности сохраняется в Калужской области

Четвертый класс пожарной опасности сохраняется в Калужской области

Уже вторую неделю в Калужской области сохраняется жаркая погода. Как сообщает ГУ МЧС по Калужской области, в регионе сохраняется высокий – четвертый – уровень пожарной опасностиУже вторую неделю в Калужской области сохраняется жаркая погода.

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