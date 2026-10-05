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ТАСС

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ВС РФ уничтожили пункт управления беспилотниками и автомобиль ВСУ в ДНР

ВС РФ уничтожили пункт управления беспилотниками и автомобиль ВСУ в ДНР

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Военнослужащие 79-го отдельного разведывательного батальона и 6-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск уничтожили пункт управления беспилотной авиацией, а также автомобиль ВСУ в ДНР.

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