ВС РФ уничтожили пункт управления беспилотниками и автомобиль ВСУ в ДНР

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Военнослужащие 79-го отдельного разведывательного батальона и 6-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск уничтожили пункт управления беспилотной авиацией, а также автомобиль ВСУ в ДНР.
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