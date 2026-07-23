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В Секретной службе США заявили о беспрецедентном уровне угроз жизни Трампа

В Секретной службе США заявили о беспрецедентном уровне угроз жизни Трампа

Секретная служба США столкнулась с беспрецедентным уровнем угроз лицам, которые находятся под защитой ее сотрудников, включая американского президента Дональда Трампа, рассказал CNBC представитель ведомства.

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