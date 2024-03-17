В столице провели второй розыгрыш призовых баллов акции «Миллион призов»

В Москве завершился второй розыгрыш акции #ВыбираемВместе2024 программы «Миллион призов». Поучаствовать могли те, кто выбрал дистанционно электронный способ голосования в рамках выборов президента России, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
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