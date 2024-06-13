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Фейков нет. Только достоверные новости

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Хельсинки требуют разъяснений!

Хельсинки требуют разъяснений!

Гений про злодейства Там МИД Финляндии запросил разъяснений по поводу нашего самолета который ненароком залетел к ним на территорию и "взмахнул серебряным тебе крылом".

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Комментарии
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Андрей
послать в жопу!
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12 час.
Аршак Меликджанян
пока границы и территориальные воды не согласованы, финны могут сколько угодно требовать, вот когда взаимно согласуют всё тогда есть повод требовать, а пока это только финские  хотелки.
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11 час.
И
Искандер
Судя по портрету на аватарке Вы - вылитый автобус 😪😪😪.
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10 час.

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