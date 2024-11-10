Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Александр Маркитанов
    Конечно, приятно читать о таком. Однако, поживём увидим"Агент Лёня к зад...
  • Анна Зареченская
    Это и есть решение думы, подключили и этого Колокольцева никчемного. В думе очень много олигархов скрытых и единоросо...Вопрос суверените...
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Основные итоги недели

Самой важной новостью уходящей недели была, без сомнения, победа Трампа на выборах в США. Понятно, что мы будем гнуть свою линию независимо от того, кого бы там не выбрали, но победа Трампа позволила нам насладиться перепуганными рожами евробюрократов и Зеленского с его ближайшим окружением.

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