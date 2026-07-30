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Губерниев о ЦСКА: «Игдисамов – нормальный и воспитанный мужик. Приятно удивило, что он нашел мой телефон и написал слова благодарности за поддержку. Это умный тренер»

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался про главного тренера ЦСКА Дмитрия Игдисамова.

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