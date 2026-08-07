БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Eurasian Times: Баллистические «Хейбар Шекан» заставили запаниковавшего Трампа говорить о перемирии

Eurasian Times: Баллистические «Хейбар Шекан» заставили запаниковавшего Трампа говорить о перемирии

Маневрирующая боевая часть и спутниковое наведение по китайской сети «Бэйдоу» делают иранскую ракету грозным и неотвратимым оружием Алексей Песков Фото: Iranian Defence Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press Дешевая, мобильная, легко развертываемая, постоянно адаптирующаяся и смертельно точная — так американские военные описывают новую баллистическую ракету Ирана — «Хейбар Шекан».

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