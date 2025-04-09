Игроки Schedule 1 нашли экстравагантный способ уходить от полиции и исследовать мир игрыПока Schedule 1 продолжает стремительно набирать популярность в Steam, поклонники находят всё более неожиданные способы использовать хаотичную физику игры себе во благо.
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