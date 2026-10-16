Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 16 октября заявила, что Евросоюзу следовало бы ввести санкции против Украины за отказ от проведения выборов.
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