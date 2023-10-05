Адвокат вымогал деньги у делавшего фиктивную вакцинацию врача и попал в колонию

Сергиево-Посадский городской суд Московской области приговорил адвоката Алексей Назаркина к двум с половиной годам колонии общего режима за вымогательства 450 тысяч рублей у подзащитного — врача, который делал ложную вакцинацию.
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