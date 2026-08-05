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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мяч, которым Путин обменялся пасами с ведущим финала конкурса «Большая перемена», передадут в музей «Движения первых»

Мяч, которым президент России Владимир Путин сыграл в футбол с соведущим церемонии финала конкурса «Большая перемена» в Красноярске, отправят в музей «Движения первых».

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