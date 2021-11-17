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В Уссурийске нашли деньги, чтобы начать ремонт заброшенного детсада на Сахпоселке

В Уссурийске нашли деньги, чтобы начать ремонт заброшенного детсада на Сахпоселке

Депутаты уссурийской Думы одобрили выделение из городского бюджета 25 млн рублей на то, чтобы запустить реконструкцию здания детского сада на Промышленной.

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