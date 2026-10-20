В « Реале » хотят, чтобы английские клубы вернули часть потраченных на организацию Суперлиги денег. Испанский клуб считает, что « Арсенал », « Челси », « Ливерпуль », «Манчестер Сити», « Манчестер Юнайтед » и «Тоттенхэм» должны возместить долю первоначальных затрат на реализацию проекта, несмотря на то, что в итоге они отказались от участия в нем, пишет The Athletic со ссылкой на многочисленные источники.