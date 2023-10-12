На озере Кабан в Казани построят лофт-квартал за 5 млрд

На улице Габдуллы Тукая в Казани появится лофт-квартал стоимостью 5 млрд рублей. Для этого выбрано здание бывшего пивоваренного завода Петцольда, который является памятником регионального значения и был построен в 1892 году.
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