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1 300 рулонов сена горело в Алматинской области

1 300 рулонов сена горело в Алматинской области

Горящее сено тушили спасатели Алматинской области. Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, в селе Каркара Кегенского района на территории одной из  крестьянских хозяйств произошло загорание 1 300 рулонов сена.

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