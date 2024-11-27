1 300 рулонов сена горело в Алматинской области

Горящее сено тушили спасатели Алматинской области. Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, в селе Каркара Кегенского района на территории одной из крестьянских хозяйств произошло загорание 1 300 рулонов сена.
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