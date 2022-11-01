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Глава Центробанка Канады заявил о необходимости повышать ключевую ставку

Банк Канады будет вынужден вновь повышать уровень ключевой процентной ставки, чтобы бороться с высокой инфляцией в стране, заявил глава учреждения Тифф Маклем на заседании комитета по банковскому делу, торговле и экономике в канадском Сенате.

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