Глава Центробанка Канады заявил о необходимости повышать ключевую ставку

Банк Канады будет вынужден вновь повышать уровень ключевой процентной ставки, чтобы бороться с высокой инфляцией в стране, заявил глава учреждения Тифф Маклем на заседании комитета по банковскому делу, торговле и экономике в канадском Сенате.