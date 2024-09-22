Ничей Крым: Киев предали ближайшие союзники

Vlad Надо признать, что Россия должна быть благодарна крымско-татарскому меджлису! Если бы не их абсолютно отмороженная политика в Крыму было бы сложнее на референдуме. А так, к-т беспредел настолько достал население, что референдум был однозначен!

Надежда Знову зрада и от кого, Люськи Арестович!)😳