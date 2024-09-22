Заявление Радека Сикорского поначалу не вызывает ничего, кроме здорового смеха. Выступая на киевском междусобойчике «Ялтинская европейская стратегия», министр иностранных дел Польши предложил отдать Крым под мандат ООН.
Ничей Крым: Киев предали ближайшие союзники
Комментарии
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Vlad
Надо признать, что Россия должна быть благодарна крымско-татарскому меджлису! Если бы не их абсолютно отмороженная политика в Крыму было бы сложнее на референдуме. А так, к-т беспредел настолько достал население, что референдум был однозначен!
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6 час.
Надежда
Знову зрада и от кого, Люськи Арестович!)😳
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3 час.
Алексей Горшков
"Майданутые" уже начинают, как и бывшая марионетка американского руководства Бен Ладен "с резьбы срываться" и борзеть - вот ПОЭТОМУ их потихоньку и "сливают"! Сразу боятся - больно уж ОЧЕВИДНО ПОРАЖЕНИЕ - причём не только "майданутых", но и всех проамериканских "сил демократии"! Но НЕМИНУЕМЫЙ "афганский исход" ВСЁ БЛИЖЕ !!!
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2 час.
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