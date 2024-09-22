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Ничей Крым: Киев предали ближайшие союзники

Ничей Крым: Киев предали ближайшие союзники

Заявление Радека Сикорского поначалу не вызывает ничего, кроме здорового смеха. Выступая на киевском междусобойчике «Ялтинская европейская стратегия», министр иностранных дел Польши предложил отдать Крым под мандат ООН.

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Комментарии
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Vlad
Надо признать, что Россия должна быть благодарна крымско-татарскому меджлису! Если бы не их абсолютно отмороженная политика в Крыму было бы сложнее на референдуме. А так, к-т беспредел настолько достал население, что референдум был однозначен!
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6 час.
Надежда
Знову зрада и от кого, Люськи Арестович!)😳
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3 час.
Алексей Горшков
&quot;Майданутые&quot; уже начинают, как и бывшая марионетка американского руководства Бен Ладен &quot;с резьбы срываться&quot; и борзеть - вот ПОЭТОМУ их потихоньку и &quot;сливают&quot;! Сразу боятся - больно уж ОЧЕВИДНО ПОРАЖЕНИЕ - причём не только &quot;майданутых&quot;, но и всех проамериканских &quot;сил демократии&quot;! Но НЕМИНУЕМЫЙ &quot;афганский исход&quot; ВСЁ БЛИЖЕ !!!
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2 час.

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