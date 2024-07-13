Макрон все же отправит в отставку премьера Франции

Габриэль Атталь продолжит исполнять обязанности, пока не будет назначен новый глава кабмина Президент Франции Эммануэль Макрон удовлетворит прошение об отставке премьера Габриэля Атталя, пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
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