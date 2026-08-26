tsan tsan

Гоша Веверсис Издали указ и сразу начинаете перед западом оправдываться. Тьфу!

Это не оправдания перед пресловутым западом, а разъяснения нерасторопным владельцам предприятий, что если они не будут заботиться и своих предприятиях, то государство освободит их от этого "бремени" НАСОВСЕМ. А вы по-попугайски повторяете избитые штампы.