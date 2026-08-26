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FiNE NEWS

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Указ Путина о безопасности критической инфраструктуры и реакция на него

Указ Путина о безопасности критической инфраструктуры и реакция на него

Президент России Владимир Путин подписал указ «О мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры Российской Федерации», который вступил в силу 24 августа 2026 года.

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Комментарии
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Гоша Веверсис
Издали указ и сразу начинаете перед западом оправдываться. Тьфу!
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1 м.
tsan tsan
Гоша Веверсис
Издали указ и сразу начинаете перед западом оправдываться. Тьфу!
Это не оправдания перед пресловутым западом, а разъяснения нерасторопным владельцам предприятий, что если они не будут заботиться и своих предприятиях, то государство освободит их от этого &quot;бремени&quot; НАСОВСЕМ.  А вы по-попугайски повторяете избитые штампы.
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1 м.