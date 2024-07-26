Три морских судна ВСУ сгорели после удара по Измаилу: Карта специальной военной операции на Украине на 26 июля 2024 года Юлия СоколоваУточненная информация от военного корреспондента Евгения Поддубного раскрывает подробности о последствиях сегодняшней атаки на портовую инфраструктуру города Измаил.