«России – снятие санкций, Зеленскому – индульгенцию»: первые итоги ночной встречи в Кремле Путина с «Витьком и зятьком»

Первые итоги встречи в Кремле Путина со спецпосланниками Трампа "Да за энтого посла Даже я бы не пошла, — Так и зыркает, подлюка, Что бы стибрить со стола! Он тебе все «Йес» да «йес», А меж тем все ест да ест.
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никакой дипломатии ,только победа
Ну до чего же умная нация,которую обмануть лисьневозможно.Послать их подальше,чтобы не появлялись
Если страны подписывают Договор о чем-то...Договор соблюдают обе стороны , если Договор ВЫГОДЕН обеим сторонам...
Запад хочет уничтожить Россию , сохранить нациков на Украине , ввести армии НАТО на Украину...
Враги хотят договор , выгодный глобалистам , НАТО...
Нам совершенно не нужен договор , выгодный НАТО...
Подписывать нечего...
Даже если и подписать договор...
Договор , не выгодный каждой из сторон, не будет соблюдаться...
К сожалению , придется воевать дальше...
Ну да, "миротворцы" потратили 5 млрд на переворот, а теперь уговаривают остановиться и оставить нациков в покое.
а "писателей"этой информации в школе обучали правилам правописания или "еге" было?
Эту войну создали и продолжают всячески поддерживать именно США и теперь они же выходят с какими то предложениями по прекращению этой созданной ими войны..Они могут прекратить эту войну практически одномоментно: прекратить снабжать ВСУ разведданными, отключить Украину от Starlink, не поставлять ВСУ оружие и боеприпасы..Просчитали америкосы что непременно проиграют и пытаются применяя словесную эквилибристику, словоблудие сохранить вражеское антироссийское государство у наших границ, сохранить источник постоянного нам напряжения, сохранить Украине выход к морю с перспективой создать там американскую военно-морскую базу чтобы влиять на все государства причерноморья ..Не верить США ни слову! Не дать обмануть себя в очередной раз! Условие прекращения огня должно быть одно -полная капитуляция Украины, уничтожение фашистского террористического государства.
Непонятны почести гонцам из страны, которая создала эту войну и всячески вооружает науськанных ими на россиян хохлодебилов. Встречают в аэропорту, кормят аж 6 часов в крутейшем ресторане и потом ведут в торжественный зал Кремля, слушая их хотелки, как обмануть в очередной раз наивную Россию. А потом эти же наевшиеся пиндосы приехали в куев и тепло обнимались с натужной просрочкой, выдавая его за президента. Сколько можно быть такими добренькими к врагам? А ребята наши продолжают с это же время гибнуть под пендосскими снарядами на войне, которую поддерживают те же пендосы?!?