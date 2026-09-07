«России – снятие санкций, Зеленскому – индульгенцию»: первые итоги ночной встречи в Кремле Путина с «Витьком и зятьком»

Первые итоги встречи в Кремле Путина со спецпосланниками Трампа "Да за энтого посла Даже я бы не пошла, — Так и зыркает, подлюка, Что бы стибрить со стола! Он тебе все «Йес» да «йес», А меж тем все ест да ест.