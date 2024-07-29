Организаторы Олимпиады перепутали флаги с участием литовской пловчихи

На Олимпийских играх в Париже произошел неприятный инцидент. Литовская пловчиха Рута Мейлутите была представлена на полуфинальном заплыве на 100 метров брассом под флагом нейтральных спортсменов вместо своего национального флага.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии