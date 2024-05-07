Почему так важны сыворотки для лица в уходе?

С чего началось ваше весеннее утро? С привычного звонка будильника, стакана теплой воды с лимоном, горячего чая или ароматного кофе с бутербродами? А что сегодня вы сделали для вашей кожи? Ограничились очищением и увлажняющим кремом? В следующий раз уделите пару минут и для сыворотки — ведь это поможет вам оставаться молодыми и привлекательными.