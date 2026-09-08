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Произведет впечатление: фильм «Черный шелк» выйдет в прокат уже весной 2027 года

Произведет впечатление: фильм «Черный шелк» выйдет в прокат уже весной 2027 года

Уже весной следующего года в прокат выходит международный блокбастер «Черный шелк». Съемки долгожданного продолжения первой российско-китайской картины завершились.

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