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Губернатор Клычков: человек пострадал при атаке дронов на многоэтажку под Орлом

Губернатор Клычков: человек пострадал при атаке дронов на многоэтажку под Орлом

Один человек пострадал во время массированной атаки дронов в Орловской области. Губернатор региона Андрей Клычков уточнил в своем Telegram-канале, что местный житель обратился в больницу после налета беспилотников на жилой дом в микрорайоне Болховский.

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