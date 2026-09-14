Xiaomi начала поставки гибридных кроссоверов Skynomad в Китае

Компания Xiaomi приступила к поставкам семейства гибридных кроссоверов Skynomad на китайский рынок. В рамках первого этапа автомобили уже появились в 75 городах, а генеральный директор Лэй Цзюнь лично встретился с первыми владельцами в Шанхае и Сюйчжоу.