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Регионы России

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Xiaomi начала поставки гибридных кроссоверов Skynomad в Китае

Xiaomi начала поставки гибридных кроссоверов Skynomad в Китае

Компания Xiaomi приступила к поставкам семейства гибридных кроссоверов Skynomad на китайский рынок. В рамках первого этапа автомобили уже появились в 75 городах, а генеральный директор Лэй Цзюнь лично встретился с первыми владельцами в Шанхае и Сюйчжоу.

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