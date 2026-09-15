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Родри о бойкоте «Реалом» церемонии «Золотого мяча» из-за Винисиуса: «Меня это не задело, потому что это был мой день. Я дистанцируюсь от медийного цирка – я как настоящий англичанин»

Полузащитник «Барселоны» Родри подтвердил, что Жозе Моуринью хотел видеть его в « Реале ». – Моуринью публично заявлял, что говорил с вами.

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