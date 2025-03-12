Россия выступает против замораживания украинского конфликта, поэтому предложение о временном прекращении огня требует детального рассмотрения.
Блохин: предложенное РФ перемирие на Украине может привести к проблемам
Комментарии
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Nikolay Kuchkov
Главное -не останавливаться пусть беседуют, а мы будем до Одессы и Николаева идти, оставим им 5 околольвовских областей и пусть там надкусывают яблоки, херачатся друг с другом, но если будут вооружаться, то и до границ дойдём.А кто нам мешать будет, то по соплям и получит, будь то макарон или ещё какой фрукт, всё равно!! Вот такой наш договор!
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